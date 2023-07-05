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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شركة إنتاج فنى منتهية التراخيص بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت مباحث المصنفات، بوزارة الداخلية في ضبط القائم على إدارة شركة للإنتاج الفنى، منتهية التراخيص بالجيزة بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات إنشاء أحد الأشخاص وإدارته شركة للإنتاج الفنى منتهية التراخيص مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محملة عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى "مقلدة" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومصنفات سمعية وبصرية مسجلة داخل الشركة دون ترخيص، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة القاهرة.

بالتفتيش فى حضوره عُثر على وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 2 هارد ديسك محمل عليها عدد من المصنفات الفنية التى يتم إعدادها داخل الشركة- برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة.

وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه تلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الربح المادى منتهية التراخيص وحدات مونتاج

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