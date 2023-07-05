الأهلي يُعلن انتقال برونو سافيو إلى بوليفار بشكل نهائى

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على انتقال البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى بوليفار اليوليفي، بشكل نهائي، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال الأهلي في بيان، إنه وافق على انتقال برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية.

وأضاف النادي في بيانه، أن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قام بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

وكان نادي بوليفار البوليفي، قد أعلن تعاقده رسميًا مع برونو سافيو، ليعود اللاعب البرازيلي مجددًا إلى صفوف ناديه السابق.

وقال النادي البوليفي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"مرحبًا برونو سافيو.. يعود برونو سافيو إلى النادي ليكشف عن سحره ويبهرنا بموهبته".

وكان برونو سافيو، قد انتقل إلى الأهلي، صيف العام الماضي ، قادمًا من بوليفار، في صفقة بلغت مليون ونصف المليون دولار، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع.

ولم يتمكن سافيو، من إقناع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليغيب عن أغلب مباريات الفريق في الموسم الماضي.