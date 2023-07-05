ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يُعلن انتقال برونو سافيو إلى بوليفار بشكل نهائى

برونو سافيو
برونو سافيو

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على انتقال البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى بوليفار اليوليفي، بشكل نهائي، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال الأهلي في بيان، إنه وافق على انتقال برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية.

وأضاف النادي في بيانه، أن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قام بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

وكان نادي بوليفار البوليفي، قد أعلن تعاقده رسميًا مع برونو سافيو، ليعود اللاعب البرازيلي مجددًا إلى صفوف ناديه السابق.

وقال النادي البوليفي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"مرحبًا برونو سافيو.. يعود برونو سافيو إلى النادي ليكشف عن سحره ويبهرنا بموهبته".

وكان برونو سافيو، قد انتقل إلى الأهلي، صيف العام الماضي ، قادمًا من بوليفار، في صفقة بلغت مليون ونصف المليون دولار، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع.

ولم يتمكن سافيو، من إقناع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليغيب عن أغلب مباريات الفريق في الموسم الماضي.

الاهلى برونو سافيو بوليفار البوليفي مارسيل كولر أمير توفيق

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

"دخلت فى سايبر".. فتاة تتعلم قيادة السيارة تقتل طفلاً بشبين القناطر

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا