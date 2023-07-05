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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ارتياح بين طلاب القسم العلمي في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في البلاغة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أدى طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة البلاغة، اليوم الأربعاء، وعبر الطلاب عن ارتياحهم ورضائهم عن أسئلة امتحان مادة البلاغة، مبينين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بيد أنه تضمن عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية  التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالب بلجنة الباجور بمنطقة المنوفية الأزهرية، والذى تعرض لأزمة قلبية أثناء انعقاد امتحان البلاغة، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الباجور، وجار الاطمئنان عليه.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنة بنين سوهاج النموذجي، ولجنة فتيات سوهاج النموذجي، التابعَيْن لمنطقة سوهاج الأزهرية، وبعد انتهاء اللجان توجه فضيلته في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر لتقديم واجب العزاء في الطالب الذي وافته المنية أمس بسوهاج إثر حادث، كما اطمأن على حالة الطالب المصاب، متمنيا له الشفاء العاجل، مبينا أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجه بتأجيل باقي المواد لحين شفاء الطالب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

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