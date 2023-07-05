محافظ أسيوط يستعرض جهود المحافظة خلال اجتماع "محلية النواب"

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن المحافظة حققت إنجازات غير مسبوقة في الاعتمادات التي حصلت عليها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب خلال الفترة الماضية وهو يبرهن على أن المحافظة قد شهدت تطورًا كبيرًا وإنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع المهم لدعم خطط التنمية.

وذلك ضمن الجهود المبذولة لإطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التي تمت بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط والعديد من رؤساء القطاعات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في هذا القطاع والجاري إعداده خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي من بينها "الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة" وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات المقبلة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية، لافتًا إلى التعاون والتنسيق الذي تم مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط.

كما استعرضت المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة - خلال الجلسة - الإنجازات التي تم تنفيذها الفترة الماضية في قطاع التخطيط العمراني بمختلف قطاعاته (الأحوزة العمرانية - المخططات التفصيلية - المخططات الاستراتيجية) مشيرة إلى إنه تم اعتماد الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية لـ 11 مدينة على مستوى المحافظة واعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 مدن وجاري الانتهاء من 5 مدن آخرى متبقية فضلاً عن الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 231 قرية والمخططات الاستراتيجية لـ 231 قرية بالإضافة إلى اعتماد المخططات التفصيلية لـ 228 قرية مضيفة أن العزب كان لها نصيب كبير في العمل والإنجاز في هذا القطاع الهام حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 1070 عزبة بمراكز المحافظة المختلفة وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بحوالي 600 عزبة جديدة لدراستها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين بالمحافظة في هذا الشأن ونهو واعتماد أعداد كبيرة من المخططات سواء التفصيلية أو الاستراتيجية أو الأحوزة العمرانية على مختلف المستويات (المدن، القرى، النجوع) لافتًا إلى ضرورة استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة واعتماد باقي المخططات في أسرع وقت ممكن وبدء تنفيذه على أرض الواقع للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.