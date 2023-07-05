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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتعاون مع «تعليم الكبار» .. الرعاية الأسقفية تنظم يوما لامتحانات محو الأمية

ضمن الفعاليات
ضمن الفعاليات

نظمت مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز عين الشمس التنموي، يوما لامتحان محو الأمية لعدد أربعة وعشرين دارس ودارسة، بحضور طارق عطا الدسوقى مدير الإدارة ومتابعين من إدارة المرج وعين شمس.

جاء الامتحان بعد فترة من التدريب والتعليم الذى وفره المركز للدارسين ومن ثم إصدار الشهادة من هيئة تعليم الكبار بالعباسية.

جدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

كان قد نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لإعادة التدوير بالتعاون مع برنامج صلة الثقافي بعنوان "حلق ومحفظة وشنطة" من عمر عشرة سنوات، وذلك بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

تتضمن الورشة تعليم تصميم الحلي والشنط والمحافظ والاكسسوارات من قصاقيص الجلد والقماش والأوراق المختلفة والخيوط، على أن تنتهي بعرض المنتجات في معرض خاص بالثامن من يوليو.

تتمثل رؤية مركز جسور الثقافي في بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

 

كان قد هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم إن ثورة ٣٠ يونيو تمثل ذكرى الاصطفاف الشعبي خلف الجيش المصري وقيادته الحكيمة التي أنقذت البلاد، مؤكدًا إنه يوم يمثل انتصارًا للإرادة الشعبية.

 

بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار الأسقفية الأنجليكاني الأسقف الاسقفي الأسقفية الأنجليكانية الأنجليكانية الاجتماعي هيئة تعليم الكبار ة الأنجليكانية بالعباسية

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