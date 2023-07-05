"المؤتمر": "100 يوم صحة" تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قطاع الصحة يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية، والملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، واتضح ذلك بالأرقام خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت ميزانية الصحة فى عام 2014 نحو 47 مليار جنيه، وقد بلغت الموازنة الجديدة 310 مليارات جنيه.

وتابع السعيد، في بيان، اليوم الأربعاء: "وتعد حملة 100 يوم صحة استكمالًا للجهود المبذولة في القطاع، حيث تستهدف 234 ألف خدمة متنوعة، وذلك من خلال 62 قافلة متمركزة بجميع محافظات الجمهورية، ضمن الحملة لتغطي أماكن تجمعات المواطنين في الميادين والطرق والشوارع الرئيسية الأكثر ازدحامًا إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ، ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية".

وأشار إلى أن الحملة لا تعتمد على الخدمات الصحية فقط ولكن تعمل على التوعية والتثقيف وهذا توجه جديد، حيث قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ32 ألفًا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات؛ لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى من أبرز الإنجازات التى شهدها القطاع لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية، وأيضًا تطوير وتأهيل العنصر البشرى، إضافة لإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتى تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت جميع الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، ما أحدث طفرة فى الملف الصحى ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل.