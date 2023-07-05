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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دخلت فى سايبر".. فتاة تتعلم قيادة السيارة تقتل طفلاً بشبين القناطر

مصرع طفل صدمته فتاة
مصرع طفل صدمته فتاة أثناء تعلم قيادة سيارة بالقليوبية

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر اصطدام سيارة به كانت تقودها فتاة تتعلم القيادة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عاما بإصابات خطيرة.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان موجودًا به المجني عليه، مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد.

وكشفت التحريات عن أن الفتاة سنها صغيرة وكانت تتعلم قيادة السيارة.

جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وجرى حجزه بالعناية المركزة لتلقي العلاج ولقي مصرعه اليوم متأثرًا بإصابته، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.

ومن المقرر تشييع جثمان زياد اليوم بمسقط رأسه بقرية كفر شبين القناطر.

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