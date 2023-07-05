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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تجديد الثقة في عصام زكريا رئيساً لمهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

عصام زكريا
عصام زكريا

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتجديد تولي الناقد الفني عصام زكريا، رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين.

قدم الناقد عصام زكريا، الشكر لوزيرة الثقافة على ثقتها الكبيرة،  بتوليه رئاسة المهرجان مُجددًا، معربًا عن تطلعاته إزاء تنظيم دورة استثنائية تليق بعراقة المهرجان وقيمته الدُولية، مؤكدا أن تلك الدورة ستكون احتفالية كبيرة بالتاريخ الطويل للمهرجان في دورته ال25، وهو ما يمثل تحديًا من نوع خاص، سيكون حافزًا لفريق عمل المهرجان، لتقديم كل ما يُضيف زخمًا وثراءً لمكانة المهرجان على صعيد التنوع السينمائي للأفلام المشاركة ومسابقاته المتعددة، وبما يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية والفنية إقليميًا ودُوليًا.

الناقد عصام زكريا، هو صحفي وناقد سينمائي وباحث، كتب مئات المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، كما ألف 10 كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات، والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما، عُين عضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، وشارك في العديد من الندوات الثقافية  والبرامج السينمائية الخاصة، كما عمل في مواقع مختلفة في معظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر، كما تولى رئيس تحرير مجلة "نظرة" المتخصصة في السينما المستقلة، وعمل مدرسًا بقسم السينما  في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدرسة الجيزويت السينمائية في الإسكندرية ومحاضرًا بمدرسة "سمات" للسينما وبورشة السينما الملحقة باستوديو عماد الدين وأكاديمية رأفت الميهي.

عصام زكريا
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الناقد الفني عصام زكريا مهرجان الإسماعيلية الد ولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الناقد عصام زكريا

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