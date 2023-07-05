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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسالة ماجستير تناقش حجم الإجهاد التثاقفي بين طلاب الفرقة الأولى الوافدين في طب عين شمس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في اطار جهود قطاع شئون التعليم و الطلاب و ادارة الوافدين بجامعة عين شمس بالاهتمام بمستوى الطلاب الوافدين وتوفير خدمة متميزة لهم ، تم اليوم مناقشة رسالة الماجستير بعنوان " حجم الإجهاد التثاقفي والعوامل المصاحبة له بين طلاب الفرقة الأولى الوافدين في كلية الطب جامعة عين شمس "

تحت إشراف الدكتورة نيرة سامي مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب و ا.م.د. ٱيات فاروق منظور والدكتورة رشا سعد حسين الأساتذة المساعدين بقسم طب المجتمع 
و تعد هذه الدراسة الاولى من نوعها في مصر و قد قامت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتورة عائشة ابو الفتوح وكيل كلية الطب الأسبق بمناقشة الطالبة يمنى أيمن علي المعيدة بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات في حضور الدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع و باقة من اعضاء التدريس و الهيئة المعاونة من القسم.

و كان الهدف من الدراسة قياس حجم الإجهاد التثاقفي والعوامل المصاحبة له بين طلاب الفرقة الأولى الوافدين الملتحقين بكلية الطب- جامعة عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ و قد أظهرت الدراسة نتائج مختلفة و عوامل متعددة مؤثرة و من اهمها التحديات اللغوية و اهمية إتقان اللغة و تأثيره على زيادة معدل الإجهاد التثاقفي، والشعور بالغربة والحنين إلى الوطن.

و من الجدير بالذكر ان جامعة عين شمس من الجامعات الرائدة في التدويل و جذب الطلاب الوافدين و اشارت الدكتورة شيرويت الاحمدي انه في السنوات القليلة السابقة كان هناك اهتمام غير مسبوق لهذا الملف خاصة بعد انشاء قطاع العلاقات الدولية في مارس ٢٠٢٠ و تطوير ادارة الوافدين و الجهود المبذولة بالتعاون مع ادارات الكليات لتوفير الدعم المطلوب للطلاب من انشطة مختلفة تساعد على دمج الطلاب مع اقرانهم المصريين في المجتمع وعمل دورات تدريبية لرفع مستوى اللغة العربية والإنجليزية لدى الطلاب و الاهتمام بالدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلبة عن طريق توفير محاضرات دعم إضافية لهم و خاصة في كلية الطب و تطابق هذا مع التوصيات الناتجة عن الدراسة بالاضافة الى الاهتمام بخطوات ما قبل التسجيل للطلبة الوافدين مثل إنشاء موقع متخصص يحتوي على المعلومات الهامة التي يحتاجها الطلبة الوافدين، و مراجعة معايير التحاق الطلبة الوافدين في كليات الطب.

و تعد كلية الطب من اعلى الكليات في جامعة عين شمس في عدد الطلاب الوافدين (حوالي ٤٠٠٠ طالب و طالبة) كما يفوق العدد الحالي للطلاب الوافدين بالجامعة ١٠ الاف طالب و طالبة.

رسالة ماجستير طلاب الفرقة الأولى الوافدين طب عين شمس جامعة عين شمس

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