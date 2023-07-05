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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ جنين يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الأوضاع الإنسانية فى المدينة

جريدة الدستور

كشف محافظ جنين آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في مدينة جنين الفلسطينية على إثر التصعيدات الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محافظ جنين، في مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البيوت ودمر جدران المنازل، لافتًا إلى أن حجم الخسائر كبير جدًا، فضلًا عن التدمير الهائل في البنية التحتية للمدينة.

وطالب محافظ جنين الحكومة الفلسطينية بالاستجابة السريعة لاحتياجات المخيم ومعالجة الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الموارد محدودة لكنها لن تحول دون الوفاء بالتزاماتنا مع أبناء الشعب الفلسطيني.

وعن أعمال الترميمات، قال محافظ جنين للقاهرة الإخبارية، إنه بالفعل تم البدء في أعمال ترميم المباني المهدمة وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي في المخيم.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن ثان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 وأكثر من 120 جريحًا بينهم 20 في حالة خطرة. 

وكانت قوات الاحتلال بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت بالطائرات عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه. 

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