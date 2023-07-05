كولر يحذر من انتفاضة الإسماعيلى.. ويدرس الاستمرار فى الإسكندرية

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية، حذرهم خلالها من انتفاضة الإسماعيلي الذي يسعى لاستعادة انتصاراته وثقة جماهيره في العودة أمام بطل إفريقيا.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز في اللقاء وعلاج أخطاء مباراة فيوتشر خاصة في إنهاء الهجمة علي مرمي المنافس.

وشدد المدير الفني للفريق أن المرحلة الحالية من أصعب الفترات التي يمر بها الفريق خاصة أنها تأتي في الامتار الأخيرة من حسم لقب الدوري، وأن المنافسين سيخوضون أمامنا المباريات كأنها كئوس، لتحقيق أفضل النتائج لاسيما الفرق التي تنافس على الهروب من شبح الهبوط.

وأكد السويسري أن مباراة الإسماعيلي لها طابع خاص وجماهيري وتعد من مباريات القمة التي يتابعها الجميع ولابد من استعادة ثقة جماهيرنا في تحقيق الفوز واقتراب حسم بطولة الدوري قبل نهاية الموسم من أجل منح لاعبي الفريق الذين لا يشاركون بصورة دائمة الفرصة في المباريات المتبقية.

واستقر كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء الإسماعيلي والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وفي الهجوم محمود كهربا.

في سياق آخر، استقر الجهاز الفني للأهلي على استمرار الفريق في الإسكندرية عقب خوض مباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء، وذلك لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم ٨ يوليو الجاري أيضًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين وتفادي حالة الإجهاد البدني للسفر ذهابا وإيابا في ظل ظغط المباريات المتتالية مؤخرًا.

ومن المقرر أن يحسم قراره النهائي بشأن البقاء حسب نتيجة الفريق أمام الإسماعيلي.