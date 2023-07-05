رابط بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات 2023 للدبلومات برقم الجلوس

ازدادت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات بالتعليم الفني، وأولياء أمورهم، مع اقتراب إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية لعام 2022/2023.

بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات 2023

وجاء البحث حول رابط بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات، للحصول على النتيجة برقم الجلوس فور اعتمادها عصر اليوم من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة بحضور نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد.

وعن أوائل الدبلومات الفنية، الذي تعدد ٣٠ طالب وطالبة، يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ونائبة الدكتور محمد مجاهد، بتكريمهم حاليا، بمقر الوزارة قبل المؤتمر الصحفي المقرر لاعتماد النتيجة.

ونقدم في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويمكن للطلبة والطالبات الراغبين في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، فور اعتمادها برقم الجلوس، اتباع الخطوات التالية:

من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg.

يستطيع الطلاب يحصلون على النتيجة من خلال كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على استعلام النتيجة.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا بالاستعداد لعقد مؤتمر صحفي موسع، إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عصر اليوم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها داخل المدارس الفنية على مستوى الجمهورية ، بداية من غدا الخميس، ويستطيع الطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس من داخل مدارسهم.