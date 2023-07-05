أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسنة داخل منزلها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها وبها آثار تعدٍّ عليها بآلة حادة بقرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بقرية المسين التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة، وانتقل المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إسلام الدماطي مدير نيابة الدلنجات، بسكرتارية عبدالعزيز فرج لمناظرة الجثمان.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.