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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرشح لأسبوع "نوبل".. فاروق يكشف تفاصيل مشاكرته ضمن 17 عالما في العالم

الدكتور أحمد فاروق
الدكتور أحمد فاروق

تحدث الدكتور أحمد فاروق، مدرس بكلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي، عن كواليس اختياره ضمن 17 عالما على مستوى العالم للمشاركة في أسبوع أعمال نوبل.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على "القناة الأولى" اليوم الأربعاء: "تم ترشيحي من فترة لحضور الاجتماع رقم 70 لأسبوع أعمال نوبل، ولكن في هذا الوقت كانت جائحة كورونا تضرب العالم ما أدى لإيقاف الاجتماعي، حتى وصول إيميل آخر يفيد بموعد بدء الاجتماعات الفعلية قريبًا".

وأضاف مدرس بكلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي: “الاجتماع الذي سأحضره سيكون العام المقبل 2024، تحديدا من 30 مايو وحتى 5 يونيو”، موضحًا أن معايير الاختيار للمشاركة في أسبوع نوبل يختلف عن معايير الاختيار لجائزة الدولة التشجيعية.

وتابع: "معايير اختيار لأسبوع نوبل تكون بتقييم التطبيق بشكل كامل عن طريق الإسهامات البحثية للباحث وكيف يمكنه أن يفيد اجتماعات أسبوع نوبل الذي سيحضره الباحث مع علماء نوبل، وكيف يمكن أن يستفيد العالم نفسه من العلماء"، متابعاً: "الهدف الأساسي من أسبوع نوبل هو البدء والتعرف على الأشخاص الحاصلين على جائزة نوبل والمعوقات التي واجهتهم وكيف تمكنوا من التغلب على هذه المعوقات".

وأوضح: “الترشح لأسبوع أعمال نوبل مقتصر على المشاركة مع علماء نوبل ومجموعة من العلماء في مستوى علمي معين، عن طريق جلسات نقاشية ومحاضرات لمعرفة طريقة تفكير علماء نوبل وكيف بنوا جسر البحث العلمي الخاص بهم حتى حصولهم على جائزة نوبل”.

الذكاء الاصطناعي أسبوع أعمال نوبل نوبل

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