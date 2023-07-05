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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

إسعاف
إسعاف

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مواطن للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواطن السويس الصحراوى المستشفى الخدمات الأمنية غرفة عمليات شرطة النجدة كسور وكدمات

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