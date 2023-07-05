إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مواطن للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.