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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات "البعبع" لـ أمير كرارة تتخطى 20 مليون جنيه فى أسبوع

البعبع
البعبع

واصل فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وعدد كبير من النجوم تحقيق الإيرادات المميزة ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم البعبع

وجمع فيلم البعبع أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 1,331,098 جنيه؛ لتصل كل إيراداته الكلية خلال أسبوع منذ إطلاقه بالعيد إلى 20,161,589 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية.

ويتواجد الفيلم الجديد حاليًا في عدد من دور العرض بعدد من الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ومجموعة من الدول العربية الأخرى.

ويعود النجم أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال، و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

فيلم البعبع البعبع إيرادات شباك التذاكر المصري عيد الأضحى المبارك

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