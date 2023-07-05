ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين" تبدأ تركيب المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته على 4 ألوان رئيسية

المسجد الحرام
المسجد الحرام

بدأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في أعمال تركيب اللوحات الإرشادية على جميع دورات المياه الواقعة بالساحات الغربية والجنوبية بالمسجد الحرام وتوظيفها الأمثل بمباني دورات المياه، كما جرى تعزيز المنظومة الإرشادية داخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بتوزيع اللوحات الإرشادية بالممرات الرئيسية لحركة الحشود الدالة على صحن المطاف.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- أن وكالة المشاريع والدراسات الهندسية قامت بتطبيق المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته، على 4 ألوان رئيسية منبثقة من اللوحات الرئيسية بصحن المطاف، حيث جرى مراعاة تصميم اللوحات ومحتواها بما يتماشى مع المعايير العالمية في تصاميم اللوحات والمحتوى الإرشادي.

شؤون المسجد الحرام أعمال تركيب اللوحات اللوحات الإرشادية دورات المياه المسجد الحرام

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

فندقان جديدان تديرهما "هيلتون" فى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا