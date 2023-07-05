ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام

منتدى شباب صناع
منتدى شباب صناع السلام

تنطلق غدًا الخميس، في مدينة جنيف بسويسرا، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 50 شابًّا وشابة من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن المنتدى، الذي تم تصميمه لفتح منصة للحوار بين الشباب - 18 إلى 30 عامًا - الذين يعملون على تطوير حلولٍ وتوصياتٍ مبتكرةٍ ومستدامةٍ لتحقيق السلام في المجتمعات، يهدف إلى تمكين الشباب والشابات من إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنيَّة والإقليميَّة المتعلقة بصناعة السلام ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية ومبادئها.
ويسعى البرنامج، الذي تم تصميمه ليتناسب مع المعارف والخبرات الأساسية للمشاركين والمشاركات في صناعة السلام، إلى تطوير هذه المهارات، وصقلها من طرف خبراء وفاعلين دوليين متخصصين، وذلك من خلال التركيز على قضايا مثل الدين، والشباب، والدبلوماسية، وتعزيز الحوار بين الأديان، والتعايش السلمي، والأخوة الإنسانية، وغيرها.
وأكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أن منتدى شباب صنَّاع السلام يهدف إلى تشكيل حِراكٍ شبابيٍّ عالميٍّ قادرٍ على المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في صناعة التغيير الإيجابي، وإيجاد حلولٍ مبتكرةٍ لما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات، وأن يكونوا نماذج مضيئةً لغيرهم من الشباب حول العالم، توجه طاقاتهم نحو صناعة السلام وبناء الأوطان ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني؛ من خلال مجموعة من الجهود والمبادرات الملهمة.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، القس جيري بيلاي، عن سعادته لكونه أحد الشركاء الثلاثة الذين ينظمون هذا الحدث، وقال: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الشباب لديهم القدرة على أن يكونوا وكلاء قويين للسلام والتحول الاجتماعي بفضل طاقتهم وإبداعهم وشغفهم يمكنهم إلهام التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وخارجها.. يمكن لوجهات نظرهم الفريدة وأفكارهم المبتكرة أن تساعد في معالجة بعض التَّحديات الاجتماعية والبيئية الأكثر إلحاحًا في عصرنا، مما يُمهِّد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا".
يُذكر أن منتدى شباب صنَّاع السلام هو إحدى المبادرات المهمة لمجلس حكماء المسلمين، وذلك انطلاقًا من اهتمام المجلس، الذي يتَّخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًّا له ويترأسه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشباب وإيمانه بدورهم في نشر قيم السلم والتعايش المشترك وتعزيزها. 
كانت العاصمة البريطانية لندن قد احتضنت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2017، وأسهمت في تأهيل جيلٍ من الشباب من الشرق والغرب على الإعلاء من قيم الحوار والمواطنة وقبول الآخر، والتفاعل الإيجابي في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.

سويسرا منتدى شباب صن اع السلام مجلس حكماء المسلمين مجلس الكنائس العالمي مؤسسة روز كاسيل

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

"الوطنية للانتخابات" تناقش مقترحات الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الاستحقاقات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا