ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازتهما أسلحة نارية وذخيرة فى باب الشعرية 15 يومًا

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار في منطقة باب الشعرية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في الأسلحة النارية.

البداية تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول).

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة أسلحة نارية منطقة باب الشعرية ذمة التحقيقات حبس

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

"الوطنية للانتخابات" تناقش مقترحات الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الاستحقاقات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا