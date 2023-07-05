وزير الخارجية العراقى ونائب مستشار الأمن القومى البريطانى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب مستشار الأمن القومي البريطاني سارة ماكنتوش، اليوم، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التقى اليوم نائب مستشار الأمن القومي البريطاني ومستشار رئيس الوزراء البريطاني سارة ماكنتوش، في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن.

وأضاف أن الجانبين عقدا اجتماعًا موسعًا تناول تطورات الوضع الإقليمي والجريمة المنظمة وكيفية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتابع أن اللقاء تناول أيضًا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.