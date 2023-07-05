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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية العراقى ونائب مستشار الأمن القومى البريطانى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

فؤاد حسين
فؤاد حسين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب مستشار الأمن القومي البريطاني سارة ماكنتوش، اليوم، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التقى اليوم نائب مستشار الأمن القومي البريطاني ومستشار رئيس الوزراء البريطاني سارة ماكنتوش، في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن.

وأضاف أن الجانبين عقدا اجتماعًا موسعًا تناول تطورات الوضع الإقليمي والجريمة المنظمة وكيفية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتابع أن اللقاء تناول أيضًا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وزير الخارجية العراقي مستشار الأمن القومي البريطاني سارة ماكنتوش التعاون وزارة الخارجي ة البريطاني ة لندن

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