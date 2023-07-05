بعد دعوته له لمشاهدة "تاج".. معجب تامر حسني يكشف كواليس لقائهما

كشف أحمد عبد الحليم، عن كواليس اللقاء الذي جمعه بالنجم تامر حسني عقب دعوة الأخير له لحضوره لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم “تاج” بعدما تواصلمعه على موقع “فيسبوك”.

وقال “عبد الحليم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”: "أنا بعت لتامر حسني على موقع فيسبوك أني نفسي أروح أتفرج على فيلمه الجديد ومكنش معايا تذكرة، ومكنتش متخيل أنه ممكن يشوف "الكومنت" بتاعي أبداً، ولكن تفاجأت جداً أنه شافه وبعتلي كمان".

وأضاف:" وجدت أن تامر حسني بنفسه هو اللي عملي الكومنت وبعتلي “أجهز يا بطل”، ودي كانت حاجة حلوة، وبعدها ناس كتير كلمتني، ومنهم رامي روماني ونزلت ركبت معاه ووصلني لتامر”، متابعاً: "كنت حاسس أني ماشي متبنج، وروحت فتحت العربية لقيت تامر فى وشي، ومكنتش عارف أتحرك لمدة دقيقة، وقعدت جمبه وهو فى العربية وسلم عليا واتكلمنا شوية”.

وحقق فيلم تاج بطولة تامر حسني أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 1,412,010 جنيه؛ لتصبح الإيرادات الكلية للفيلم خلال أسبوع من العرض 26,800,143، وهي إيرادات مميزة حتى الآن.

فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، الذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

قصة فيلم تاج

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، بينما ظهر تامر حسني في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.