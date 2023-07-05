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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

السيد دايرة
السيد دايرة

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، أن المديرية شنت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

وأكد في بيان أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأضاف أن الحملات تمت في مناطق أجا، ميت سلسيل، شربين، بندر المنصورة، منية النصر، نبروه، السنبلاوين، تمى الأمديد، جمصة، موضحا أنه جرى تحرير 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، جاءت كالآتي:

محضر تجميع بطاقات (28 بطاقة) تجميع دقيق بقيمة 6 شكائر وانتهاء من الإنتاج.

عدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل تفتيش وتصرف في دقيق بقيمة 57 شيكارة.

توقف عن الإنتاج وعدم مطابقة للمواصفات ونقص وزن ما بين 7 -16 جم وعدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، سلع بدون فواتير، ذبح خارج السلخانة وتبديد حرز بقيمة 200 لتر بنزين.

وأكد استمرار مديرية التموين بالدقهلية بشن الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.

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