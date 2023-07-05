ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى يدعو لاستكشاف القاهرة: مدينة تنبض بالحياة

برج القاهرة
برج القاهرة

دعا تقرير أمريكي لاستكشاف القاهرة، ووصفها بأنها مدينة تنبض بالحياة تتميز بعدد لا يحصى من المباني التي تعكس مزيجًا من الطراز المعماري الفريد القديم والفن الهندسي المعاصر.

وقال موقع "Arch Daily" الأمريكي المتخصص بأخبار الأعمال والفنون المعمارية والهندسية، إن مدينة القاهرة هي عاصمة مصر النابضة بالحياة، وهي مزيج فريد من العمارة التاريخية والمعاصرة. 

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن القاهرة واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا، وهذا التجمع الحضري المزدحم له تاريخ طويل وغني ويقطنه ما يقرب من 20 مليون شخص، بصرف النظر عن أهرامات الجيزة وأبو الهول، والتي جذبت السياح على مر العصور ، كانت المدينة بوتقة تنصهر فيها الثقافات والتاريخ والبيئات المبنية على حد سواء.

وأوضح موقع Arch Daily الأمريكي، أن مدينة القاهرة شهدت العديد من العصور المختلفة، حيث تميز كل منها بطراز معماري فريد، بعد قدماء المصريين، وشهدت الفترة الإسلامية ولادة أبنية شهيرة مثل مسجد ابن طولون وجامع السلطان حسن. 

وأضاف التقرير أنه تبع ذلك العصر المملوكي ، حيث تم بناء مبانٍ مثل مسجد الرفاعي ومدرسة السلطان برقوق، التي تتميز بالمنحوتات الحجرية الرائعة والمآذن الشاهقة والزخارف المعقدة، وجلب العصر العثماني معالمه الخاصة، بما في ذلك مسجد محمد علي وقلعة القلعة. في أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين.

وشهدت القاهرة تأثيرًا على الأساليب المعمارية الأوروبية بسبب التأثيرات الاستعمارية، نتج عن ذلك بناء هياكل بارزة مثل دار الأوبرا المصرية وبرج القاهرة.

أهرامات الجيزة الاستعماري التقرير الأمريكي الطراز المعماري العصر المملوكي العصر العثماني

الأكثر قراءة

الباز يكشف السبب الحقيقى وراء قيام جزار بتعليق ذبيحة على عمود المونوريل

الباز يكشف مفاجأة عن العراقى حارق المصحف فى السويد

يوسف الحسينى ينعى علاء عبدالخالق: كان واحدًا من أيقونات جيل التسعينات

الأولى بالتعليم الفندقى: حلمى التحق بكلية سياحة وفنادق

خبير: التقارب المصرى التركى جاء بعد تصفية الكثير من القضايا الخلافية

الجارديان: حكومة "سوناك" تخطط لإسقاط تعهد لندن بتمويل المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا