تقرير أمريكى يدعو لاستكشاف القاهرة: مدينة تنبض بالحياة

دعا تقرير أمريكي لاستكشاف القاهرة، ووصفها بأنها مدينة تنبض بالحياة تتميز بعدد لا يحصى من المباني التي تعكس مزيجًا من الطراز المعماري الفريد القديم والفن الهندسي المعاصر.

وقال موقع "Arch Daily" الأمريكي المتخصص بأخبار الأعمال والفنون المعمارية والهندسية، إن مدينة القاهرة هي عاصمة مصر النابضة بالحياة، وهي مزيج فريد من العمارة التاريخية والمعاصرة.

وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن القاهرة واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا، وهذا التجمع الحضري المزدحم له تاريخ طويل وغني ويقطنه ما يقرب من 20 مليون شخص، بصرف النظر عن أهرامات الجيزة وأبو الهول، والتي جذبت السياح على مر العصور ، كانت المدينة بوتقة تنصهر فيها الثقافات والتاريخ والبيئات المبنية على حد سواء.

وأوضح موقع Arch Daily الأمريكي، أن مدينة القاهرة شهدت العديد من العصور المختلفة، حيث تميز كل منها بطراز معماري فريد، بعد قدماء المصريين، وشهدت الفترة الإسلامية ولادة أبنية شهيرة مثل مسجد ابن طولون وجامع السلطان حسن.

وأضاف التقرير أنه تبع ذلك العصر المملوكي ، حيث تم بناء مبانٍ مثل مسجد الرفاعي ومدرسة السلطان برقوق، التي تتميز بالمنحوتات الحجرية الرائعة والمآذن الشاهقة والزخارف المعقدة، وجلب العصر العثماني معالمه الخاصة، بما في ذلك مسجد محمد علي وقلعة القلعة. في أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين.

وشهدت القاهرة تأثيرًا على الأساليب المعمارية الأوروبية بسبب التأثيرات الاستعمارية، نتج عن ذلك بناء هياكل بارزة مثل دار الأوبرا المصرية وبرج القاهرة.