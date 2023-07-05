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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل فيديو تعد مسجل خطر على والده بالغربية

حبس
حبس

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص من نجله لإعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية, فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص "سن 54" من نجله لإعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.


بالفحص وبإستدعاء المذكور تبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وبسؤاله قرر بإعتياد نجله (له معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما. 
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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