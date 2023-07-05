مصرع عامل وإصابة زوجته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

لقي عامل مصرعه فيما أصيبت زوجته بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي سيارة ملاكي بطريق “القاهرة_ اسكندرية” الصحراوي بالكيلو 86 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة عامل وزوجته مصابة إثر تعرضهما إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة عامل يدعى "عاطف عبد المحسن عبد العزيز "، 45 سنة، مقيم المرج بالقاهرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون.

فيما أصيبت الزوجة " هبه محمد رياض" 41 سنة، مصابة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.