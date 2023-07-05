محمد رمضان يظهر مهاراته فى الكرة خلال كواليس "ع الزيرو"

نشر المخرج محمد جمال العدل، مخرج فيلم “ع الزيرو” فيديو له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من كواليس الفيلم الجديد "ع الزيرو" رفقة الفنان محمد رمضان من كواليس تصوير العمل الجديد.

وأظهر الفيديو المهارة العالية لمحمد رمضان في الاستحواذ على الكرة، من خلال تحدي مع المخرج محمد العدل في الشارع أثناء التحضيير لتصوير بعض المشاهد من الفيلم الجديد المقرر عرضه خلال الأيام القادمة، للمشاركة في موسم الصيف السينمائي.

وبدأ محمد رمضان الترويج لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “ع الزيرو” والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية وتشاركه البطولة النسائية نيللي كريم، تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان أولى الأغنيات الدعائية لفيلم “ع الزيرو” بصوته تحمل اسم “خمسة كل خميس" وكشف عن البرومو التشويقي للأغنية المقرر طرحها الأيام القليلة المقبل.



وحقق برومو فيلم “ع الزيرو” الذي طرح أمس ردود أفعال قوية من قبل الجمهور واستطاع ان يتصدر البرومو رقم 1 في تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للفيلم عن الموعد النهائي لطرحه بالسينمات وذلك بعد خروجه من منافسة أفلام عيد الأضحى الماضي.

وأعلنت شركة العدل جروب عن الانتهاء من تصوير فيلم “ع الزيرو”، بطولة الفنان محمد رمضان ونيللى كريم، بالإضافة إلى جومانا مراد، وخالد الصاوي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وراشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف، ويحمل توقيع المؤلف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل؛ استعدادًا لعرضه موسم صيف 2023.

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار اكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.