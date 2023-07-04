"تعليم السويس" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، حصول ندى السيد عطية الله عبد الجواد على المركز الأول على مستوى مدارس الدبلومات الفنية الثانوية على مستوى الجمهورية بمجموع 99.3%.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن الطالبة مقيدة بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات (قسم كهرباء تخصص: نقل وتوزيع طاقة كهربية).



وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عماره وسيد حمدان وكيل المديرية، بخالص التهنئة للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لحصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية تحت قيادته ودعمه الدائم والمتواصل لقطاع التعليم بمحافظة السويس.

ومن جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سيعتمد النتيجة ظهر الغد داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعلن تفاصيل النتيجة وأسماء الطلاب الأوائل خلال مؤتمر صحفي.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إعلان كشوف أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الدبلومات الفنية 2023 في جميع التخصصات فور اعتماد النتيجة، موضحة أنه سيتم نشر النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام برقم الجلوس.