6 مصابين بكسور وجروح وكدمات إثر وقوع حادث مروري بالبحيرة

أصيب منذ قليل 6 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكسور متفاوتة وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 135 بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل عبد الرحمن مصطفى محمد، 10 سنوات، عبد الله محمد مجدي، 33 سنة، محمد مجدي مصطفى، 71 سنة، كرام سيد أمين، 65 سنة، آلاء محمد مجدي، 30 سنة، محمد مصطفى محمد مجدي، 13 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون بمحافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.