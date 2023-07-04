ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 مصابين بكسور وجروح وكدمات إثر وقوع حادث مروري بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

أصيب منذ قليل 6 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكسور متفاوتة وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 135 بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل عبد الرحمن مصطفى محمد، 10 سنوات، عبد الله محمد مجدي، 33 سنة، محمد مجدي مصطفى، 71 سنة، كرام سيد أمين، 65 سنة، آلاء محمد مجدي، 30 سنة، محمد مصطفى محمد مجدي، 13 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون بمحافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث. 

6 أشخاص اسكندرية الصحراوي ادث مرورى أجرأ الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح

الأكثر قراءة

الأول على الثانوية الفنية بالمنوفية: "حلمى اتحقق وهدخل هندسة"

اختناق 3 أشخاص داخل حمام سباحة بأكتوبر

إلى باريس.. منتخب مصر يتأهل للأوليمبياد بفوزه على غينيا

"ندى" الأولى على الدبلومات الفنية: لم أتوقع المركز الأول.. وأعشق مجال السياحة والفنادق

بعد تصدره الترند.. تفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس الأخير

متحدث الخارجية: نهدف لعودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا