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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فرن عيش سياحي بـ6 أكتوبر

حريق
حريق

قررت الجهات المعنية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل فرن عيش سياحي بالمجاورة السادسة الحي السادس بـ6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا باندلاع حريق داخل فرن عيش سياحي بالمجاورة السادسة الحي السادس بـ 6 أكتوبر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالجيزة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.

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