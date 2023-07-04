لا يفوتك هذا المساء| قوات الاحتلال تدمر بنى تحتية فى جنين.. و"الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440438

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء 4 يوليو إلى الأحد 9 يوليو.

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه يسود طقس مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440333

قوات الاحتلال تدمر بنى تحتية فى جنين.. ونتنياهو: "سنواصل عملياتنا"

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في جنين بمشاركة وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، وقيادات عسكرية إسرائيلية أخرى، عقدت في قاعدة "سالم"، شمالي جنين.

وقال نتنياهو، إن عناصر الجيش الإسرائيلي دمروا العديد من البنى التحتية في جنين وبالتالي منعوا العديد من العمليات، مضيفًا: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة ويمكنني القول إن عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440414

بعد تحذير "الصحة".. ما هى الأمراض التى يمكن أن يسببها البعوض

حذّرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من انتشار البعوض في فصل الصيف ولدغاته التي يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض للناس.

ووجهت الوزارة، في منشور لها، بعض النصائح للحماية من الأمراض التي يمكن أن يسببها أو ينقلها البعوض، وبعض النصائح الأخرى للقضاء على تكاثره في فصل الصيف وكيفية حماية المنازل منه. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440338

"الدستور" يرصد كيف نجحت "المتحدة" فى تنويع الذوق الموسيقى للمشاهدين؟ (بيانات)

تلبية لرغبات الجمهور في مشاهدة محتوى ترفيهي متميز ومتنوع، تقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتنظيم عدد من البرامج التليفزيونية الفنية التي تجمع بين نجوم الفن والغناء من مختلف الأجيال والمدارس.

وشاركت "المتحدة" المشاهدين فرحة عيد الأضحى بعرض 3 برامج موسيقية رائعة على شاشاتها، برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس الذي استضافت فيه المطرب رضا البحراوي على قناة "DMC"، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي استضافت فيه الفنانة لطيفة على قناة "سي بي سي"، وبرنامج "أنغام" مع الفنانة أنغام الذي استضافت فيه ريهام عبدالحكيم ومي فاروق على قناة "دي إم سي". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440406

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "التحالف الوطنى" يُعلن تبنى طالبة الفيوم علميًا ومعيشيًا

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلاً في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبنى الطالبة علميا ومعيشياً؛ لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

كما تتكفل مؤسسة الجارحي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها، وكذلك مساعدتها في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج، واستكمال دراساتها العليا لتصبح من كبار العلماء في مجال الطب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440378