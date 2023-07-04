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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء 4 يوليو إلى الأحد 9 يوليو.

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه يسود طقس مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من التعرض لأشعة الشمس والتي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهار يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3) درجة مئوية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فتكون أبرزها الشبورة المائية الخفيفة التي تتكوّن في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد قدوم موجة حارة قادمة من الأراضي الهندية على أنحاء البلاد، تسمى منخفض الهند الموسمي، الذي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف، مما تجعل درجات الحرارة متخطية حاجز الـ 40 درجة مئوية.

ولفتت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح أيضًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

  • القاهرة 35 درجة
  • السواحل الشمالية 29 درجة
  • جنوب سيناء 40 درجة
  • شمال الصعيد 40 درجة
  • جنوب الصعيد 43 درجة.
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