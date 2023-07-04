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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تدمر بنى تحتية فى جنين.. ونتنياهو: "سنواصل عملياتنا"

نتنياهو
نتنياهو

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في جنين بمشاركة وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، وقيادات عسكرية إسرائيلية أخرى، عقدت في قاعدة "سالم"، شمالي جنين.

وقال نتنياهو، إن عناصر الجيش الإسرائيلي دمروا العديد من البنى التحتية في جنين وبالتالي منعوا العديد من العمليات، مضيفًا: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة ويمكنني القول إن عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة".

وتابع نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أنه سيواصل (العدوان في جنين) طالما كان ذلك ضروريًا للقضاء على الإرهاب ولن يسمح لجنين بالعودة إلى كونها مدينة ملجأ للإرهاب وسيقضي على الإرهاب أينما حل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وعن العملية في تل أبيب، قال نتنياهو "من يعتقد أن مثل هذا الهجوم سيردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ. إنه ببساطة لا يعرف روح دولة إسرائيل ولا يعرف حكومتنا ومواطنينا ومقاتلينا".

واعتبر أنه "لولا تدخل مواطن مسلح (أُعدم منفذ العملية ميدانيًا، بينما كان الأخير ملقى على الأرض) كان من الممكن أن يودي هذا الهجوم بحياة الكثيرين".

نتنياهو جنين قوات الاحتلال تل أبيب الحكومة الاسرائيلية

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