"الدستور" يرصد كيف نجحت "المتحدة" فى تنويع الذوق الموسيقى للمشاهدين؟ (بيانات)

تلبية لرغبات الجمهور في مشاهدة محتوى ترفيهي متميز ومتنوع، تقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتنظيم عدد من البرامج التليفزيونية الفنية التي تجمع بين نجوم الفن والغناء من مختلف الأجيال والمدارس.

وشاركت "المتحدة" المشاهدين فرحة عيد الأضحى بعرض 3 برامج موسيقية رائعة على شاشاتها، برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس الذي استضافت فيه المطرب رضا البحراوي على قناة "DMC"، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي استضافت فيه الفنانة لطيفة على قناة "سي بي سي"، وبرنامج "أنغام" مع الفنانة أنغام الذي استضافت فيه ريهام عبدالحكيم ومي فاروق على قناة "دي إم سي".

توعية فنية وثقافية

من جانبها، أكدت د.هويدا مصطفى، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة أهمية البرامج الفنية والموسيقية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة عندما تعرض أنواعًا جيدة ومتنوعة من الفنون ترضي جميع الأذواق، وهو ما يحتاج إليه المجتمع المصري في الوقت الحالي.

وأوضحت د.هويدا لـ"الدستور"، أن من أهم وظائف التليفزيون تقديم الفنون وتنمية الحس والتذوق الفني لدى المتلقي، خاصة من خلال تقديم أنواع راقية من الفن والموسيقى والغناء والتنوع بين أنواع الموسيقى المختلفة؛ لأن هذه النوعية الجيدة من البرامج تراجع الاهتمام بها في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع انتشار بعض أنواع الغناء والموسيقى التي لا تراعي الحس والذوق الفني.

د.هويدا مصطفى

أشادت العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بمبادرة الشركة المتحدة المتميزة في التركيز على الفنون الراقية وتقديمها في برامج جماهيرية خاصة مع مقدمي برامج لهم شعبية عند الجمهور، مما يدعم الفن الراقي والموسيقى والغناء الذي يرضي جميع أذواق الجمهور ما بين أغانٍ تراثية وأوبرالية وشعبية تدعم الفن الحقيقي من حيث الكلمات والموسيقى والغناء.

وقالت: "قدمت هذه البرامج أصواتًا متميزة دارسة بشكل جيد للفن والموسيقى وأساليب الغناء، مما ساعد على استعادة التليفزيون لدوره المهم في نشر هذه النوعية من البرامج الواعية بأهمية الفن الراقي، والتي لها دور مؤثر على الجمهور؛ لأنها تنمي وجدانه وذوقه الموسيقي".

واختتمت "هويدا": "برامج المتحدة نجحت أيضًا في تكوين جماهيرية واسعة ولم شمل الأسرة المصرية أمام التليفزيون مرة أخرى، فاستعاد بذلك التليفزيون ريادته في التنمية الثقافية والفنية، وهو دور اجتماعي مهم للغاية".

جوجل: برامج "المتحدة" الفنية تتصدر محركات البحث في عيد الأضحى

في الأيام القليلة الماضية، تصدرت الحلقات الموسيقية لبرامج "المتحدة" محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظيت بها الثلاثة برامج، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول حلقة رضا البحراوي مع صاحبة السعادة، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ يوم عرض الحلقة، وتحديدًا من الساعة الثالثة صباحًا، يوم ٢٧ يونيو الماضي، بنسبة ٥٦ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة السابعة صباحًا، يوم ٢٩ يونيو الماضي، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كان أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن حلقة رضا البحراوي مع صاحبة السعادة، عبر "جوجل"، هي القليوبية بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها الغربية بنسبة ٩٣، ثم الدقهلية بنسبة ٧٨، والإسكندرية بنسبة ٦٧، والقاهرة بنسبة ٦٣ عملية بحث.

أما حلقة لطيفة مع منى الشاذلي، فقد تبين أن معدل البحث الخاص بها ارتفع منذ يوم الإعلان عن عرضها، وتحديدًا من الواحدة مساءً يوم ٢٧ يونيو الماضي، بنسبة ٤٨ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة الثامنة صباحًا، يوم ٢٨ يونيو الماضي، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتصدرت الحلقة محركات بحث "جوجل" حتى الساعة العاشرة مساءً، يوم ١ يوليو الجاري.

كان أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن حلقة الفنانة لطيفة مع منى الشاذلي، عبر "جوجل"، هي مرسى مطروح بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها الوادي الجديد بنسبة ٩٥، ثم بورسعيد بنسبة ٩٤، ودمياط بنسبة ٩١، والإسكندرية بنسبة ٨٩ عملية بحث.

وعن حلقة ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مع الفنانة أنغام، فقد كشفت الأداة عن تصدرها محركات بحث "جوجل"، منذ الساعة التاسعة صباحًا، يوم ٢٩ يونيو الماضي، بنسبة ٦١ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، حتى بلغت ذروتها بنسبة ١٠٠ عملية بحث، في الساعة الثانية عشرة صباحًا، يوم ٣٠ يونيو الماضي.

وبحثت أكثر المحافظات عن حلقة ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مع الفنانة أنغام، عبر "جوجل"، هي الغربية بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها الأول القاهرة بنسبة ٩٦، ثم البحيرة بنسبة ٩٠، والجيزة بنسبة ٨١، والقليوبية بنسبة ٦٤ عملية بحث.

فيسبوك: حلقة رضا البحراوي مع صاحبة السعادة الأعلى مشاهدة في العيد

من خلال تحليل بيانات، أجراه "الدستور" عبر صفحات فيسبوك الناقلة للبرامج الثلاثة، تبين أن حلقة رضا البحراوي مع صاحبة السعادة قد حققت أعلى نسبة مشاهدات في الأيام الماضية، بنسبة ١٦ مليونًا و٩٢٠ ألف مشاهدة، كما تفاعل معها ٧٢٨ ألف مستخدم، وشاركها أكثر من ٦٠٠ ألف شخص.

بينما حققت حلقة ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مع الفنانة أنغام، نحو ٢ مليون و٧٠٠ ألف مشاهدة، وتفاعل معها ١٥ ألف مستخدم لموقع "فيسبوك"، وشاركها نحو ١٣٠٠ شخص.

أما حلقة الفنانة لطيفة مع منى الشاذلي، فقد تبين أنها حققت مليونًا و٥٣٠ ألف مشاهدة، كما تفاعل معها ٢٤ ألفًا و٦٠٠ مستخدم، وشاركها ٩٤٠ شخصًا عبر موقع "فيسبوك".