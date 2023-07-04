محافظة الجيزة تضبط وتزيل مخالفات بناء بعقار بطريق المنصورية بحي الهرم

رصدت محافظة الجيزة منشورا متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة، بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفة.



وبناء على تكليفات محافظ الجيزة فقد تم ضبط المخالفة وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالتها بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما شدد المحافظ، على رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم ضبطها.

IMG-20230704-WA0009

IMG-20230704-WA0010

IMG-20230704-WA0005

IMG-20230704-WA0006