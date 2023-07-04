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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة تضبط وتزيل مخالفات بناء بعقار بطريق المنصورية بحي الهرم

الجيزة تزيل عقار
الجيزة تزيل عقار مخالف بطريق المنصورية

رصدت محافظة الجيزة منشورا متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم. 


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة، بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفة.


وبناء على تكليفات محافظ الجيزة فقد تم ضبط المخالفة وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالتها بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما شدد المحافظ، على رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم ضبطها.

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طريق المنصورية حي الهرم ازالة مخالفات محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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