زاهى حواس يكشف تفاصيل مشاركته فى فيلم عن الآثار المصرية لنتفليكس

قال د.زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إنه لأول مرة يتم عمل فيلم مع علماء آثار مصريين وقامت "نتفليكس" بتصويره معه ومع د.مصطفى وزيري، لمدة عام ونصف العام، مؤكدًا أن الفيلم يًظهر عظمة مصر والحضارة المصرية.

وأضاف زاهي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفيلم كان عن حفاير سقارة، وغطى على الجدل الذي أثاره فيلم "كليوباترا"، والذي لم يحقق أي نجاح، مشيرًا إلى أن الفيلم اليوم ضمن "التوب تن".

وتابع أن الآثار المصرية كانت تباع بشكل رسمي حتى عام 1983، والآثار التي تعرض الآن في مزادات ليست كلها مسروقة، مؤكدًا أن البعثات الأجنبية التي تشارك في الاستكشافات تأخذ 50% من الاكتشافات.

وأوضح أن لدينا إدارة تبحث يوميًا عن المعروض ولو وجدت قطعة مسروقة يتم إعادتها لمصر ويتم ذلك عبر السفارة المصرية.