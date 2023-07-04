"بتتعلّم السواقة".. فتاة تقتحم سايبر وتدهس طفلًا فى القليوبية

أصيب طفل بإصابات خطيرة بعدما صدمته فتاة بسيارتها خلال وجوده داخل سايبر مجاور لمنزله بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى في حالة خطرة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر، بإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عامًا، بإصابات خطيرة.

جرى انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها ما زالت تتعلم قيادتها، بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان موجودًا به المجنى عليه مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد.

تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وتم حجزه بالرعاية المركزة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.