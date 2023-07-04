"حياة كريمة" توفر فرص عمل لذوي الهمم في القرى النائية

بجانب تطويرها للحجر والمنازل داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم الكثير من الخدمات لأصحاب القدرات الخاصة، وجاء ذلك من خلال توفير الخدمات الطبية الحديثة لهم إلى جانب متابعة حالتهم الصحية بطريقة مستمرة، كما قامت المبادرة بتوفير لذوي الهمم الوظائف والندوات التعليمية لمواكبة التطور في العمل، ولم تغفل عن إنهاء النظرة الخاطئة من المجتمع لذوي الهمم حيث نظمت الندوات التوعوية للسكان للحديث عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم بالطريقة الصحيحة.

توفير فرص العمل بشكل موسع

«السيد زكريا» من أصحاب الهمم، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهميش المجتمع لهم وعدم توفير الخدمات الطبية والوظائف، وذلك جعل حالته النفسية تسوء، وأثناء محاولته العديدة في إثبات نفسه للمجتمع، أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت جميع متطلباته ، من خلال توفير الخدمات الطبية الحديثة لذوي الهمم، إلى جانب توفير الوظائف.

وقال«السيد» لـ«الدستور»، إن المبادرة أعطت لهم الحق في إثبات ذواتهم، ووفرت لهم الرعاية الصحية وفرص العمل، إلى جانب المساعدات المادية، كما عملت على دمج المجتمع، في ظل عملها على تطوير قرى الريف المصري وتوفير كل الخدمات واحتياجات السكان، وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين، والقضاء على العشوائيات، وأوضح أن المبادرة حسنت من الخدمات الطبية المقدمة لذوى الهمم، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، إلى جانب متابعة الحالة الصحية لذوي الهمم بشكل مستمر، وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وأضاف أن المبادرة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوى الهمم، وتوفير فرص عمل بشكل أكبر حتى يتمكنوا من خدمة الوطن، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الخدمات لذوي الهمم وجعلوهم يندمجوا في المجتمع، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير لسكان الريف المصري وارتقت بهم معيشيا واجتماعيا.