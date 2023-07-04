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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الزمالك فى الكأس

المقاولون
المقاولون

أعلن شوقي غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، التشكيلة الأساسية للقاء الزمالك الذى ينطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

وتضم تشكيلة الذئاب:

في حراسة المرمى محمود أبوالسعود 

خط الدفاع: فاروق نورالدين وأحمد علاء وأمير عابد ومحمد شوقي غريب 

خط الوسط جوزيف اوشايا وأحمد الشيمى وعمر سافيولا ومحمد رزق

وخط الهجوم امادو وجون اوكلي.

بينما يجلس على الدكة كل من أحمد العربي وأحمد عيد ومحمد هاني تريكة ويوسف الجوهري وعبدالرحمن جبنة ومحمد مجلي والحبيب أحمد حسن ومحمد سالم وفادى فريد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلًا من: حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– محمد عبدالغني– مصطفى الزناري- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"– سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: محمود عبدالرازق" شيكابالا"– سيف الجزيري- إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 9 لاعبين أمام المقاولون العرب، في كأس مصر، حيث يغيب محمد عواد، حارس المرمى، لعدم الجاهزية الفنية، رغم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة ومشاركته في التدريبات الأخيرة.

كمان يغيب عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، لعدم مشاركته في التدريبات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

احمد العربي الزمالك المقاولون العرب ا شوقى غريب محمد شوقي غريب

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