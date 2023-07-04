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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الحرية والمساواة".. أعمال الشغب الجديدة تجعل فرنسا تواجه مشكلة قديمة

فرنسا
فرنسا

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن "الحرية والمساواة والأخوة" المُثُل السامية التي طالما تطمح إليها فرنسا منقوشة على العملات المعدنية ونحتت فوق أبواب المدارس في جميع أنحاء البلاد، فهي عكس ما رآه بعض الفرنسيين السود في مقطع فيديو صادم لرجل شرطة يطلق النار ويقتل سائق توصيل يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل شمال إفريقي أثناء توقف مرور.

وذكر تقرير نشرته الوكالة اليوم الثلاثاء، إن هذا الطفل، كما قال البعض لأنفسهم، كان من الممكن أن يكون أنا أو أطفالي أو أصدقائي، وفي غضون ساعات، كانت أول حرائق الغضب والانتقام تضيء سماء نانتير، إحدى ضواحي باريس، حيث أُعلن عن وفاة الشاب نائل في الساعة 9:15 صباح الثلاثاء الماضي. 

ووفقًا للتقرير، فقد تم اختراق ذراعه اليسرى وصدره من اليسار إلى اليمين بطلقة واحدة أطلقت قِبل سيارة المرسيدس الصفراء التي كان يقودها ثم اصطدمت بالحواجز في ميدان نيلسون مانديلا.

ومن المدينة الواقعة على أطراف الحي التجاري الشاهق في العاصمة الفرنسية، مع مشاريع الإسكان المحرومة والفجوات الصارخة في الثروة، ومزيج من الأعراق والتأثيرات الثقافية المستوردة من المستعمرات الفرنسية السابقة، سرعان ما انتشرت نيران الغضب.

ويبدو أن الاضطرابات في جميع أنحاء فرنسا التي أشعلتها الشرطة بسبب إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا قد تباطأت في ليلتها السادسة، لكن لا تزال المباني العامة والسيارات وعلب القمامة البلدية مستهدفة في جميع أنحاء البلاد بالحرائق والتخريب ليل الإثنين.

وأبلغت أكثر من 200 مدينة وبلدة عن وقوع هجمات إحراق متعمد على مبانٍ عامة وحرائق سيارات واشتباكات مع الشرطة ونهب وأعمال فوضى أخرى في ست ليالٍ من الاضطرابات، وكان العنف في جميع أنحاء البلاد - من موانئ ذوي الياقات الزرقاء على الساحل الشمالي لفرنسا إلى المدن الجنوبية المطلة على جبال البيرينيه، ومن أحواض التعدين السابقة غير الصناعية إلى نانت ولاروشيل على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي، والتي كانت ذات يوم قلوب تجارة الرقيق الفرنسية.

وبعد أكثر من 3400 عملية اعتقال وإشارات على أن العنف بدأ ينحسر الآن، تواجه فرنسا مرة أخرى حسابًا - كما فعلت بعد أعمال الشغب السابقة في الأحياء المحرومة والمختلطة الأعراق في الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الأزمات القديمة والجديدة

وأفاد التقرير بأن من بين العوامل التي يتم إلقاء اللوم عليها والمتنازع عليها بشدة المشاكل القديمة والجديدة: العنصرية في صفوف الشرطة والمجتمع الفرنسي على نطاق أوسع، كما أصبح الفقر أكثر يأسًا بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، وعقود من الإهمال الحضري، وانهيار الزيجات والسلطة الأبوية، وتموجات وباء COVID-19. 

وكان المراهقون الصغار الذين تعطلت دراستهم بسبب حظر التجول بسبب الفيروسات وإغلاق التدريس من بين أولئك الذين قاموا بالتحطيم والحرق والسرقة والقتال مع الشرطة والاستمتاع بالفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي.

المساواة فرنسا المثل السامية الشغب العملات

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