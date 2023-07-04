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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدموع الحبايب.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان علاء عبد الخالق (صور)

الراحل علاء عبد الخالق
الراحل علاء عبد الخالق

غيب الموت الفنان علاء عبدالخالق كواحد من ألمع نجوم الأغنية في التسعينيات الذي أمتع جمهوره بأعماله التي ظلّت خالدة في الأذهان وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وشهد وداع الفنان الراحل دموع عدد كبير من زملاء جيله الفنانين وغير الفنانين الذين حرصوا على تشييع جثمانه الفنان إلى مثواه الأخير وسط حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الجميع.

ومن ضمن هؤلاء الذين تواجدوا بعزاء علاء عبد الخالق، الموزع الكبير حميد الشاعري، والمطرب محمد محيي، والمنتج حسام حسني، أحمد برادة، مني عبد الغني، وإيهاب توفيق، والمطربة المعتزلة حنان، والفنان سامح الصريطي، وغيرهم.

وأُقيمت صلاة جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق، ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ودخل الفنان حميد الشاعري في نوبة من البكاء فور وصول جثمان صديق عمره علاء عبد الخالق.

 فيما انهار المطرب حسام حسني فور وصول جثمان صديقه علاء عبد الخالق وظهر وهو ييقترب من جثمانه داخل الصندوق ليلقي نظرة أخيرة، على شريك نجاح جيل.

المطرب حسام حسني

بينما اقترب الفنان محمد محي من جثمان صديقه علاء عبد الفتاح في حالة من الصدمة والحزن على رحيل صديق عمره.

الفنان محمد محيي
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