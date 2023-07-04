غدًا.. نويل روبنسون ضيف برنامج "معكم" مع منى الشاذلي على CBC

يحل مساء غد الأربعاء، التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، ضيفا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة سي بي سي الفضائية.

وتعرض حلقة التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة CBC الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغريبة، التي يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها عبر حسابه الشخصي، وزار عددًا كبيرًا من الدول حول العالم ومن ضمنها دول عربية.

ووصل نويل روبنسون إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع الفيديوهات "تيك توك"، تنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.