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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشير عبدالفتاح يعلق على رفع العلاقات المصرية التركية لمستوى السفراء

العلاقات بين مصر
العلاقات بين مصر وتركيا

قال بشير عبدالفتاح، الخبير في الشأن التركي، إن رفع العلاقات بين مصر وتركيا لمستوى السفراء، ليست مفاجأة خاصة بعد تهنئة الرئيس السيسي لنظيره رجب أردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة والإعلان بعدها عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

أضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم الإعلان عن السفراء بعد الموافقة عليها من كل طرف، مشيرًا إلى أن هناك زيارة متوقعة يقوم بها "أردوغان" لمصر في وقت يتم تحديده بين الجانبين لطي صفحة الخلافات وجني ثمار التطبيع وهذه خطوة هامة لكلا البلدين.

مطالب مصر من الجانب التركي 

أشار إلى أن هناك محادثات استكشافية تمت من خلال مساعدي وزراء الخارجية، وعرضت مصر المطالب التي يجب استيفاؤها قبل تطبيع العلاقات ومنها الوضع في ليبيا وشرق المتوسط، والتدخلات في سوريا والعراق والإخوان واتخذت تركيا العديد من الخطوات الجيدة بهذه الملفات.

تابع أن من أكبر الخطوات التي اتخذتها تركيا هى ملف الإخوان وقامت بتسليم بعض المطلوبين أمنيًا إليها، وطلبت من البعض مغادرتها ومنعت بعضهم من دخولها وتوقفت عن منحهم جنسيات وإقامات بها، كما جرى تنسيق الوضع السياسي الليبي، وكذلك ترسيم الحدود بشرق المتوسط، كما أن تركيا ستغير من سياستها المجحفة في ملف المياه العراقي.

بشير عبدالفتاح رفع العلاقات مصر تركيا لمستوى السفراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رجب طيب أردوغان

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