ستولتنبرج وزيلينسكي يبحثان سبل انضمام أوكرانيا للناتو قبل قمة فيلنيوس

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قمة الحلف التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء المقبل، ستبحث انضمام كييف إلى الحلف.

وقال ستولتنبرج في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محادثة جيدة جدًا مع الرئيس زيلينسكي، بحثنا آخر التطورات في أوكرانيا، واستعداداتنا لقمة ناتوسوميت في فيلنيوس، حيث سيتخذ الحلفاء قرارات لزيادة الدعم على المدى الطويل، ورفع مستوى علاقاتنا السياسية، وتقريب أوكرانيا من الناتو".

وتواصل أوكرانيا الضغط على حلفائها الغربيين في مسعى للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، قبل قمة فيلنيوس التي تنعقد يومي 11 و12 يوليو الجاري، حيث يكون طلب كييف للعضوية أكثر نقاط النقاش حساسية من الناحية السياسية.

ويعتبر المراقبون والخبراء أن العديد من العقوبات تحول دون تنفيذ رغبة كييف في الوقت الراهن، على رأسها اعتراضات بعض دول الناتو، فضلًا عن التخوف من تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، مما يدفع إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

انتحار أوروبا

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، هذا الأسبوع في مقابلة مع صحيفة صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، من عدم قبول أوكرانيا في الناتو بعد انتهاء الحرب مع روسيا، معتبرًا ذلك بمثابة "انتحار لأوروبا".

وقال كوليبا: إنه "بعد انتهاء الحرب، سيكون من الانتحار بالنسبة لأوروبا عدم قبول أوكرانيا في الناتو؛ لأن ذلك سيعني أن خيار الحرب سيظل مفتوحا".

وأضاف: أن "الطريقة الوحيدة لغلق الباب أمام العدوان الروسي على أوروبا ككل هي قبول أوكرانيا في الناتو، لأن روسيا لن تجرؤ على تكرار هذه التجربة مرة أخرى".

تمديد ولاية ستولتنبرج

تجدر الإشارة إلى ان الناتو أعلن في وقت سابق اليوم في بيان، موافقة حلفاء الناتو الثلاثاء على تمديد تفويض الأمين العام ستولتنبرج لسنة أخرى، حتى 1 أكتوبر 2024.

وسيصادق على القرار رؤساء دول وحكومات الناتو في قمة فيلنيوس المقررة في 11-12 يوليو الجاري.