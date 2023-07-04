افتتاح محطة مترو إمبابة قريبًا.. والأهالى: ستقضى على العشوائيات

أعلنت محافظة الجيزة عن قرب الانتهاء من أعمال محطة مترو إمبابة والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، البالغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية، وأنها سوف ترى النور قريبًا.

وتشمل عبر محطة نفقية واحدة هي السودان، و4 محطات علوية، هي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية واحدة هى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وعبر العديد من الأهالي عن سعادتهم بقرب موعد افتتاح محطة مترو أنفاق إمبابة. تقول آية محمد، أحد أهالي منطقة إمبابة، إن جميع سكان المنطقة والمناطق المجاورة ينتظرون افتتاح محطات مترو إمبابة والبوهي بفارغ الصبر والتي سوف تحدث نقلة نوعية وحضارية في المنطقة بالكامل وتسهل كثيرًا على الأهالي في حركة التنقل وتساعد في منع تكدس المرور والمواطنين خاصة في ساعات الصباح.

وأضافت رحمة حسين، أحد أهالي منطقة إمبابة، أن افتتاح محطة مترو إمبابة والبوهي والمحطات المجاورة سوف يخلص منطقة الوراق وإمبابة من العشوائية تمامًا والتي أصبحت غارقة فيها بسبب السائقين ومواقف السيارات العشوائية التي ملأت كافة المناطق، لافتًا إلى أنهم في انتظار افتتاح تلك المحطات منذ بداية العام الجاري.

كما أكدت منار فتحي، أحد أهالي منطقة إمبابة، أن افتتاح تلك المحطات خاصة محطة إمبابة سوف يساعد في التخفيف ورفع الضغط على العديد من المناطق وتسهل حركة المواطنين واختفاء مواقف الميكروباصات العشوائية، مشيرة إلى أن أعمال المترو سوف تساعد أيضًا في تطوير الطرق والأرصفة المحيطة بمحطات مترو الأنفاق.