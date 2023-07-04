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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الثالث الثانوى صنايع 2023

جريدة الدستور

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوى صنايع 2023 خلال ساعات من الآن، وتوفر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها وإعلانها برقم الجلوس لجميع المحافظات، وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط نتيجه الصف الثالث الثانوى صنايع 2023 . 

نتيجة الصف الثالث الثانوى صنايع 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعلان نتيجة الدبلومات الفنية ومنها نتيجة الصف الثالث الثانوى صنايع 2023  غدًا الاربعاء فور المؤتمر الصحفي الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا  لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية ومنها نتيجة الصف الثالث الثانوى صناعي ونتيجة الثانوي الزراعي – وأيضًا التجاري والفندقي).

بوابة التعليم الفني.. نتيجة الثانوية الصناعية 2023

صناعي - زراعي - تجاري.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 

توفر بوابة التعليم الفني نتيجة شهادة الدبلومات الفنية ومنها نتيجه الصف الثالث الثانوى صنايع 2023، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها فور اعتمادها من خلال الضغط على الرابط التالي https://fany.emis.gov.eg/ ، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، واضغط على عرض النتيجة فتظهر فورًا.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية قد بدأت في 27 مايو الماضي للامتحانات التحريرية واستمرت حتى الخميس 8 يونيو الماضي، وفق جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» للعام 2023 بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذي تقدموا إلى الامتحانات نحو 760000 طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

 وتم إجراء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية في 42 مادة من مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة، وعدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامج، ويتم مشاركة عدد (1240) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

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