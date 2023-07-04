تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة النيابة.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.



وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.