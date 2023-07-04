توريد 468 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمنيا حتى الآن

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 468 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 127.94%، مؤكدا أن المساحة المنزرعة بلغت 243 ألف فدان هذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين وأجهزة المحافظة قدموا كافة سبل الدعم والتسهيلات للموردين والمزارعين خلال توريد محصولهم من القمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوي من الموردين والمزارعين منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، وأن موسم التوريد الحالي يسير بشكل طيب للغاية، خاصة أن الشون والصوامع بالمحافظة حققت المستهدف توريده لهذا الموسم وما زالت تستقبل الأقماح من الموردين والمزارعين حتى الآن.

يذكر أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة قد حققت موسم التوريد الماضي أكثر من المستهدف توريده، حيث استقبلت 500 ألف طن بنسبة 112 % من القمح بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.