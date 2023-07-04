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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس الجامعة العربية يرفض الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه

اقتحامات المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى

أعلن مجلس الجامعة العربية عن رفض الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد مجلس الجامعة العربية على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأثنى مجلس الجامعة على الجهود التاريخية والمستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

دعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس

وأكد مجلس الجامعة دعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

مجلس الجامعة العربية يرفض الاقتحامات الإسرائيلية محاولات محاولات تقسيمه المسجد الأقصى ​الجامعة العربية

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