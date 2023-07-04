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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روما تؤيد منح إفريقيا مقعدًا دائمًا بمجلس الأمن ومجموعة الـ20

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أعربت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تأييدها لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وإلى مجموعة العشرين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في لقاء مع سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى إيطاليا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما: "أؤكد التزامنا بإقامة علاقة أقوى من أي وقت مضى مع كل دولة في القارة الإفريقية لإحداث تغيير".

وأضاف: "نحن نؤيد أيضًا انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وكذلك داخل الأمم المتحدة كعضو دائم بمجلس الأمن".

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "لقد تغير العالم ومن الضروري أن يكون هناك تواجد أقوى للقارة الإفريقية في المحافل الدولية".

ويعد لقاء تاياني هذا الثاني من نوعه مع رؤساء بعثات الدول الإفريقية في أقل من شهرين.

وتأسست مجموعة العشرين في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، ثم تحولت لاحقًا إلى اجتماع سنوي، تحت قيادة رئاسية دورية، تجمع رؤساء الدول والحكومات بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007.

فيما يتألف مجلس الأمن حاليًا من 15 عضوًا، بينهم خمسة دائمون يملكون حق النقض "الفيتو" هم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين، في حين يشغل المقاعد العشرة الأخرى أعضاء يتم انتخابهم لفترة تستمر عامين.

توسعة مجلس الأمن وإصلاحه

وسبق للولايات المتحدة وبريطانيا أن أيدتا توسعة مجلس الأمن وإصلاحه بشكل يمنح إفريقيا تمثيلًا دائمًا، ومنح الاتحاد الإفريقي موقعًا ضمن مجموعة العشرين.

ولطالما شكت الدول النامية من غياب تمثيلها الثابت وخشيتها من أن يجعل ذلك مجلس الأمن الدولي غير ذي فائدة.

إيطاليا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أفريقيا مقعد دائم بمجلس الأمن عضوية بمجموعة العشرين

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