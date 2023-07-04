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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ألعاب تفاعلية لتوعية نشء سوهاج بترشيد استهلاك المياه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنشطة توعوية لرواد نادي أعضاء هيئة التدريس لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب، من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم توعية المشاركين بالجهود المبذولة لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، وبجودة عالية، طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، ومخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأضافت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم توعية رواد النوادى الاجتماعية والحضانات من خلال استخدام الألعاب التفاعلية مثل السلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب، ويتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر الثقافة المائية وأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

50 مليون جنيه أعضاء هيئة التدريس الاستخدام الآمن الأضرار الصحية التنمية المستدامة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

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